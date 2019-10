Diemers wijst Fortuna de weg in Limburgse kelderderby

Fortuna Sittard heeft drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie. Mede dankzij drie goals van Mark Diemers werd provinciegenoot VVV zaterdagavond met 4-1 verslagen. Daardoor vindt de ploeg van Sjors Ultee weer wat aansluiting bij de ‘veilige’ clubs op de ranglijst.

Met een bewegende wijsvinger staat hij voor de Fernando Ricksen Side, Mark Diemers. Even eerder, tijdens Fortuna Sittard – VVV heeft hij zijn ploeg al op sleeptouw genomen. En nu, kort na afloop van de eenzijdige derby, dirigeert hij het fanatieke publiek nog even naar een vocaal hoogtepuntje. Het past allemaal op een avond waarop de middenvelder de Zuid-Limburgers met drie goals weer hoop op handhaving heeft gegeven (4-1).

Een geboren Fries is hij, Diemers. Maar weinig spelers in Sittard die zo omarmd worden als hij. Het kind van Leeuwarden voldoet immers aan alle eigenschappen van de voetballer die ze in het diepe zuiden zo graag zien: Iemand die te allen tijde voorop gaat in de strijd. Ook tegen een onthutsend slecht VVV, dat voor de pauze alleen via Lee Cattermole en Elia Soriano wat gevaar sticht, laat de middenvelder dat weer zien.

Diemers regisseert, motiveert en maakt ondubbelzinnig het verschil namens de ploeg van Sjors Ultee. Voor rust is hij tweemaal dodelijk effectief uit een vrije trap, waarop VVV-doelman Thorsten Kirschbaum even zo vaak het antwoord schuldig moet blijven. In de tweede helft lijkt Diemers ook een derde treffer te maken, maar na tussenkomst van de VAR wordt die goal geannuleerd vanwege hands van ploeggenoot Bassala Sambou.

Het kan de sfeer nauwelijks bederven in Sittard, waar Amadou Ciss heel vroeg in de tweede helft al voor 3-0 heeft gezorgd namens Fortuna. In het vervolg van de wedstrijd komt VVV via invaller Johnatan Opoku weliswaar nog terug tot 3-1, maar kort voor tijd maakt Diemers alsnog zijn derde. Uit een wat gelukkig gekregen penalty ditmaal, 4-1.

Vandaar het feestje na afloop onder leiding van Diemers, de voormalig speler van Cambuur, FC Utrecht en De Graafschap, die zojuist met een publiekswissel naar de kant is gegaan. Dankzij de overwinning -de tweede pas dit seizoen- vindt zijn ploeg weer wat aansluiting met de ‘veilige’ ploegen op de ranglijst. Fortuna Sittard staat nu op hetzelfde puntenaantal als VVV, dat na een sterke seizoenstart heel ver is teruggevallen..

Volledig scherm Kirschbaum heeft het nakijken. © ANP Sport

Volledig scherm Fortuna Sittard staat nu op gelijke hoogte met VVV. © ANP Sport