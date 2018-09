Dikverdiend punt voor Fortuna tegen FC Utrecht

Door Tim Niemantsverdriet



Vlak voor de aftrap stak Fortuna's stadionspeaker het thuispubliek nog een hart onder de riem. Verontwaardigd waren de reacties in het stadion toen bleek dat de Limburgers al in de eerste helft naar de fanatieke aanhang moest spelen. Geen zorgen, klonk het geruststellend, vorig seizoen hadden ze immers altijd een punt aan zo'n start overgehouden.



Misschien dat de spelers het ook hadden meegekregen. Bij FC Utrecht was Emil Bergström gepasseerd ten faveure van Timo Letschert, zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer naar de Domstad, maar een solide defensie leverde die wissel niet op. Al lag dat niet zozeer aan Letschert. Door de vele misverstanden leek het soms wel of de club met elf nieuwe spelers speelde.



Fortuna walste in de openingsfase over de vertwijfelde bezoekers heen. Andrija Novakovich en Mark Diemers kregen goede mogelijkheden, maar scoorden niet. Langzaam ging de storm daarna liggen, zonder dat Utrecht zijn surplus aan balbezit in kansen uit wist te drukken. Na een matig optreden tegen ADO vorige week (3-1 nederlaag) had trainer René Eijer besloten de defensie van Fortuna, het zwakste deel van zijn elftal, te versterken. Met de vijfmans verdediging kwam de ploeg de gehele eerste helft niet in gevaar.



Het duurde tot tien minuten na rust voordat FC Utrecht voor het eerst écht gevaarlijk werd. En het was bijna direct raak. Linksback Leon Guwara poeierde zijn inzet op de paal. Het was het startschot van een enerverende fase voetbal, waarin de openingstreffer eigenlijk niet uit kon blijven. Het was Utrecht die hem maakte via Urby Emanuelson, die droog binnenknalde na een voorzet van Guwara.



Even lijkt het verzet van Fortuna gebroken. Maar uitgerekend op het moment dat Letschert bij de dug-out de complimenten in ontvangst neemt na een al met al redelijk geslaagde rentree in de basis, slaat de thuisploeg toe. Uit een vrije trap komt de bal een kwartier voor tijd voor de voeten van Novakovich, die via een Utrechts been raak schiet. Een gelukkige treffer, maar dikverdiend.



Tevreden is geen van de ploegen met de gelijke stand. Beiden zoeken de aanval, waarbij Fortuna via Novakovich (paal) de beste kans krijgt. Doelpunten blijven verder uit, waardoor de woorden van de speaker vooraf profetisch blijken.