Dilrosun debuteert in selectie Oranje

Leeuwinnen Dit moet je weten van de finale van de WK-play-offs

12:20 De voetbalsters van Oranje zijn nog één horde af van het WK van volgend jaar in Frankrijk. In Utrecht is Zwitserland vanavond vanaf 20.00 uur de opponent in een dubbele confrontatie voor het laatste ticket namens Europa. Kunnen de Leeuwinnen een stevig fundament bouwen voor de return van dinsdag in Zwitserland? Dit moet je weten!