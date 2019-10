Dilrosun haakt af bij Jong Oranje, Van de Looi roept vervanger op

Dilrosun, die in de laatste drie wedstrijden van Hertha BSC goed was voor drie goals, heeft te veel last van zijn rug. De 21-jarige aanvaller, die in november vorig jaar al zijn debuut maakte voor het grote Oranje, kan Jong Oranje in de komende twee wedstrijden dus niet helpen in de jacht op een ticket voor het EK 2021 dat gehouden wordt in Hongarije en Slovenië. Een van de drie goals die Dilrosun maakte in de Bundesliga werd vandaag overigens verkozen tot mooiste goal van de maand september (zie video hieronder).