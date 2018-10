Dilrosun voor het eerst in voorselectie Oranje

De aanvaller van Hertha BSC is de enige nieuwe naam in de voorselectie. Justin Kluivert, Davy Pröpper en Terence Kongolo zaten de vorige keer wel bij de voorselectie, maar zijn momenteel geblesseerd. Wesley Hoedt zit voor het eerst in een jaar weer bij de voorselectie.



Oranje neemt het in november op tegen Frankrijk en Duitsland voor de laatste twee wedstrijden van de groepsfase van de Nations League.



Dilrosun maakt dit seizoen indruk in de Bundesliga. De linksbuiten was al twee keer trefzeker voor Hertha en leverde drie assists. De Amsterdammer kwam tot 2014 uit voor Ajax, maar koos toen voor het avontuur bij Manchester City. Toen zijn contract daar niet verlengd werd, kon hij transfervrij naar Duitsland.



Nederland staat na twee duels in de Nations League op de tweede plek met drie punten. Van Frankrijk werd verloren, maar het thuisduel met Duitsland werd met 3-0 gewonnen. Duitsland staat onderaan met nul punten uit drie wedstrijden en Frankrijk leidt met zeven punten uit drie duels. De winnaar van deze poule plaatst zich een het Nations League eindtoernooi, terwijl de nummer drie degradeert naar Divisie B.