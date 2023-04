Directeur Paul van der Kraan doet klemmende oproep aan fans FC Twente na pittige boete

„Het is alleen jammer dat enkele supporters zich na de late gelijkmaker in blessuretijd toch lieten provoceren. Wellicht begrijpelijk, maar met de nieuwe maatregelen die de KNVB heeft afgekondigd, weten we hoe groot de consequenties kunnen zijn. Dat hebben we in Breda en Groningen gezien. We hebben geen zin om na elke wedstrijd met het corrigerende vingertje te wijzen, maar een mentaliteitsverandering is nodig. Het staken van wedstrijden verknalt het voetbalplezier. En wat zeker niet onderschat mag worden, is dat deze ontwikkeling door mogelijke schadeloosstelling die betaald moet worden aan supporters en sponsoren voor clubs financieel onhoudbaar is. Wat we met elkaar hebben in De Grolsch Veste is geweldig, laten we dat koesteren.”