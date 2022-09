Dirk Kuyt klopt koploper PEC Zwolle met ADO: ‘Mazzel? Iedereen mag zijn eigen mening hebben in Nederland’

Met videoDirk Kuyt had gisteravond eindelijk eens reden tot lachen. De coach van ADO Den Haag ging met zijn ploeg op bezoek bij koploper PEC Zwolle. Er werd met 1-2 gewonnen en dus is er weer even wat lucht voor de voormalig Oranje-international, die pas zijn tweede overwinning van het seizoen boekte.

,,Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig. Daar heb je mee te maken met het voetbalverleden wat ik gehad heb en ik ben een beginnend trainer, dus daar kijken mensen ook met interesse naar. De resultaten zijn gewoon niet goed en dan weet je dat mensen daar iets over te zeggen hebben, maar ik kan daar prima mee omgaan”, zei Kuyt voorafgaand aan het duel met PEC Zwolle over de stevige kritiek die hij te verduren krijgt.

,,Ik kan met die druk en kritiek wel omgaan. Dat het soms een beetje persoonlijk wordt dat vind ik ook wel vervelend in Nederland. Die dingen ga ik niet veranderen. Wij vinden het heerlijk om mensen af te zeiken die iets gepresteerd hebben. Ik denk altijd: jongens, gun elkaar het beste, leven en laten leven zeg ik altijd", zei hij bij ESPN.

Toch was Kuyt logischerwijs blij dat hij weer eens drie punten bij mocht schrijven met ADO Den Haag, dat nog altijd op een dertiende plek staat in de Keuken Kampioen Divisie. De overwinning kwam mede tot stand door een wel heel ongelukkige actie van PEC Zwolle-speler Bart van Hintum, maar Kuyt vindt dat ADO Den Haag verdiend gewonnen heeft. ,,Mensen kunnen wel zeggen ‘mazzel’, maar ik vind dat we verdiend gewonnen hebben. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, dat weten we in Nederland. Soms heb je geluk nodig, maar dat dwing je ook af.”

Kuyt was dan ook ,,hartstikke trots” op zijn spelers. ,,Ze hebben goed gedrag vertoond, ook na de tegenvallende 1-0. Soms heb je een gelukje nodig, maar volgens mij hebben we genoeg pech gehad de afgelopen weken. Dat zei ik ook vooraf: ik heb niet één keer het gevoel gehad dat we zijn weggespeeld, behalve tegen Heracles (4-0). Bij de andere uitslagen waren we of beter, of lag het naar mijn idee aan onszelf. Dat we de schroom eraf moesten gooien en lekker moesten gaan voetballen. Dat hebben we vandaag gedaan.”

Volgens de voormalig Oranje-international gaf de inzet van zijn ploeg de doorslag in Zwolle: ,,Ik weet dat ze kunnen voetballen, maar het begint met inzet. Die hebben ze getoond en ze zijn met elkaar de afspraken nagekomen. We zijn niet gestopt nadat we een goal tegen kregen. We hebben het gewoon perfect gedaan. Ik heb ze vooraf niet eens gevraagd om te winnen, maar vooral om plezier te hebben en nu hebben we aan het langste eind getrokken. Nu moeten we dit proberen rustig verder te bouwen.”