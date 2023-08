Dit is de man die een dolend Ajax uit het dal moet helpen

Ayase Ueda niet in wedstrijd­se­lec­tie Cercle Brugge: deal met Feyenoord helemaal rond

Feyenoord is er bijna in geslaagd om een vervanger voor de verkochte Danilo aan te trekken. Cercle Brugge-spits Ayase Ueda is dicht bij een transfer naar de landskampioen. De aanvaller zit vandaag al niet meer bij de wedstrijdselectie voor het duel met Royal Antwerp FC.