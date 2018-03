Dit is de nieuwe trainer van FC Twente

Toen Hake in oktober 2017 op straat werd gezet, was hij voor een week interim. Pusic won van Roda JC en Eindhoven (beker) en verloor van Excelsior. Twee dagen later werd Gertjan Verbeek gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer en technisch manager. Hij keerde daarna terug in zijn oude rol als assistent.

Pusic kwam als 18-jarige vanuit het Bosnische Mostar naar Nederland, op de vlucht voor het oorlogsgeweld in het voormalige Joegoslavië. Hij streek neer in de Achterhoek en woont sindsdien in Doetinchem. Hij speelde voor Velez Mostar, Rode Ster Belgrado, 1.FC Köln, was ook nog korte tijd actief bij De Graafschap en kwam uit voor de toenmalige hoofdklasser Babberich.

Pusic was coach van de A-junioren bij Vitesse en ook rechterhand van Nebojsa Gudelj bij NAC. Hij had ook de zaalvoetballers van LZV uit Lichtenvoorde onder zijn hoede. Zijn laatste station voor Twente was Inter Baku in Azerbeidzjan. In oktober 2015 bracht Ted van Leeuwen hem naar Enschede. Een stage mondde uit in een contract. Het klikte met René Hake.