Dit is de selectie van Louis van Gaal die Oranje naar het WK 2022 moet helpen

Video Cruyff Court in Monster vernoemd naar Sarina Wiegman

Het Speciale Cruyff Court in Monster is vanmiddag vernoemd naar Sarina Wiegman. Op Het Westerhonk in de Zuid-Hollandse gemeente, waar de bondscoach van de Engelse vrouwen met haar dochters regelmatig een balletje trapt, kunnen mensen met en zonder beperking samen wonen, werken, leren en sporten. Het Cruyff Court is aangepast aan de behoeften van deze bewoners.

2 november