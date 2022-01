Dit is het nieuwe logo van Willem II: ‘Eren onze prachtige historie’

Nu is bekend geworden dat de Tilburgers vanaf volgend seizoen definitief verdergaan met een variant op dat oude embleem. Het jubileumlogo wordt op een paar punten aangepast en gemoderniseerd en zal vanaf de komende jaargang op alle wedstrijd-, trainings- en vrijetijdskleding van de club prijken. Het is het zesde logo in de clubgeschiedenis.

,,Willem II is Tilburg, Willem II is rood-wit-blauw en Willem II draagt de naam van koning Willem de Tweede", zo schrijft de club in een persbericht. ,,Vanwege die vanzelfsprekendheid en omdat de kracht van een beeldmerk in de eenvoud zit, is ons logo voortaan rustiger en toch zeer herkenbaar. Door tekstueel enkel 1896 in het logo te laten, eren we ons oprichtingsjaar en onze prachtige historie.”