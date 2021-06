Dit is het programma van Oranje tijdens het EK voetbal

Bezoekers EK-duels Oranje moeten op wedstrijd­dag testen

4 juni Bezoekers aan de vier wedstrijden van het EK voetbal in Amsterdam moeten zich op de wedstrijddag laten testen op het coronavirus. Omdat de EK-duels in de Johan Cruijff Arena onder de Fieldlab-evenementen vallen, is dat een voorwaarde van de overheid. De KNVB verwacht geen problemen met grote toeloop bij de testlocaties op de wedstrijddagen 13, 17 en 21 juni.