Dit is het speelschema van de Keuken Kampioen Divisie: ‘Steeds moeilijker om goed programma in elkaar te zetten’

De eerste speelronde, die op vrijdag 11 augustus begint, levert al direct meerder verhitte wedstrijden op. TOP Oss gaat voor de altijd beladen derby op bezoek bij FC Den Bosch. Degradanten Cambuur Leeuwarden en FC Emmen, waar Fred Grim onlangs is aangesteld, ontmoeten elkaar meteen in Friesland. Het ook gedegradeerde FC Groningen van de nieuwe trainer Dick Lukkien ontvangt in de eerste speelronde Jong Ajax. Lukkien zal ongetwijfeld de speeldagen dat hij met FC Groningen tegen FC Emmen speelt rood omcirkelen in zijn agenda. Op maandag 23 oktober komt de ploeg van Fred Grim op bezoek en op vrijdag 19 januari gaat Lukkien op bezoek bij zijn oude werkgever. De winterstop begint op maandag 25 december en op vrijdag 12 januari hervatten de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie het seizoen weer.

Lastige puzzel om programma in elkaar te zetten

Volgens manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen van de KNVB was het geen gemakkelijke opgave om het programma in elkaar te zetten. ,,Het wordt steeds lastiger om met alle wensen en verzoeken van betrokkenen een goed competitieprogramma vast te stellen. Als we voor het seizoen 2024-2025 dezelfde obstakels en belemmeringen moeten verwerken als voor dit seizoen, gaat het niet lukken om een competitieprogramma te maken", zegt hij. ,,Met heel veel passen en meten is het dit jaar gelukt. We danken iedereen die op cruciale momenten hun flexibiliteit toonde, waardoor er nu toch weer een mooi programma voor ons ligt. We staan te popelen om weer van start te gaan en er een mooi seizoen van te maken.”