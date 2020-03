Dit is het sterrenelftal van... Arie Haan

Nico de Bree

,,We zaten samen bij Anderlecht en in mijn ogen was hij op dat moment een van de beste keepers ter wereld. Hij had eigenlijk alles wat een doelman moest hebben. Nico was een heerser in de lucht, maar ook nog eens een fenomeen op de lijn. Nico kon vanuit zijn doel het spel heel goed lezen en had ook echt wel verstand van het spelletje. Het was als verdediger fijn om hem achter me te hebben.’’

Wim Suurbier

,,Dit vind ik een heel lastige, maar ik kies voor Suurbier. Ik heb Eric Gerets ook heel hoog zitten, maar Wim was offensief iets beter. Hij had in het verleden als rechtsbuiten gespeeld, dat was goed te zien. Hij was enorm snel en verdedigend ook nog eens ijzersterk.’’

Wim Rijsbergen

,,Een oud-ploeggenoot bij het Nederlands elftal. In de jaren zeventig bereikten we twee keer de finale van het WK, dat was een gouden generatie. Daarom kies ik ook voor degene met wie ik in 1974 het centrale duo vormde. Rijsbergen was de breker in het centrum, een geweldige verdediger. Zo heerlijk om hem naast je te hebben.’’

Volledig scherm Oranje in 1974. © Leo Vogelzang

Barry Hulshoff

,,Met Barry speelde ik jarenlang samen bij Ajax. Ook met hem was het altijd fijn spelen. Het is wel lastig hoor, moet ik zeggen. Door mijn jaren bij Ajax, PSV en Anderlecht heb ik eigenlijk met alleen maar goede verdedigers gespeeld. Eigenlijk stond ik in die jaren standaard met goede voetballers op het veld, fantastisch was dat. Daar kon ik echt van genieten.’’

Ruud Krol

,,Mijn linksback is Ruud Krol, een complete speler. We zijn samen opgegroeid bij Ajax, hebben zelfs nog samen in het tweede team gespeeld. Ik heb echt heel lang met hem gespeeld. Eerst bij Ajax, later bij Oranje. Ik heb altijd enorme bewondering voor hem gehad.’’

Willem van Hanegem

,,Om Willem kan ik natuurlijk niet heen. Hij was de strateeg bij Oranje. Samen hebben we geweldige tijden beleefd. Willem had zó veel inzicht en voetballend vermogen. Het was een genot om hem in de ploeg te hebben. Hij is echt een van de beste Nederlandse spelers ooit.’’

Volledig scherm Johan Neeskens en Willem van Hanegem. © ANP

Wim Jansen

,,Nog een oud-Feyenoorder. Ook Wim Jansen stond in '74 op het geweldige middenveld. Hij was onze stofzuiger en haalde vaak de angel uit de aanvallen van de tegenpartij. Hij had dat agressieve in zijn spel, dat was nodig voor zijn rol. Wim was onmisbaar voor ons.’’

Johan Neeskens

,,Ik ga gewoon voor het complete middenveld van 1974. Nees was de aanvallend ingestelde van de drie. Hij kon doelpunten maken, maar ook bikkelhard zijn als dat nodig was. We hebben ook nog een paar seizoenen met elkaar bij Ajax gezeten. Hij mag niet ontbreken in dit team. Ons middenveld was destijds zó sterk, niet normaal. Ze waren enorm complementair aan elkaar.’’

Johnny Rep

,,Als rechtsbuiten moet ik kiezen tussen Rep en Sjaak Swart. De reden dat ik voor Johnny kies, is omdat ik hem niet te stoppen vond. Een wervelwind, zo zou ik hem omschrijven. Hij was ook nog eens brutaal en passeerde geregeld zijn man. Heerlijk om hem vanuit de achterhoede tekeer te zien gaan voorin.’’

Volledig scherm Oranje voor de finale van het WK 1978 tegen Argentinië. Vlnr: Johnny Rep, Jan Jongbloed, Arie Haan, Ernie Brandts, Johan Neeskens, Ruud Krol, Wim Jansen, Jan Poortvliet, Willy van de Kerkhof, Rene van de Kerkhof en Rob Rensenbrink. © ANP

Johan Cruijff

,,Sowieso de beste met wie ik ooit heb mogen spelen. Hij was gewoon uniek in zijn soort. Johan kon verder kijken dan iedereen en zag ruimtes die niemand anders zag. Hij kon eigenlijk gewoon alles. Als je hem op doel zette, was dat geen probleem. Je kon hem ook laten verdedigen of in de spits zetten. Er wordt wel eens gezegd dat je met elf topvoetballers niet kampioen wordt, maar met elf Cruijffs in je elftal word je honderd procent zeker wereldkampioen.’’

Rob Rensenbrink

,,Eigenlijk kan ik de keuze tussen Rensenbrink en Piet Keizer niet maken. Ze waren allebei fantastisch, maar ieder op zijn eigen manier. Heel erg moeilijk, dus. Laat ik maar voor Rob gaan, hij was echt geweldig in Oranje. Rensenbrink was van internationale klasse.’’