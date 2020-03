Dit is het sterrenelftal van... Danny Koevermans

Heurelho Gomes

,,Gomes was doelman bij PSV toen ik daar zat. Wat een reflexen had die man, zeg. Je moest wel heel goed in de hoek schieten om hem te kunnen passeren. Bovendien was hij de baas in zijn eigen zestien. Elke bal die er vanaf de zijkant werd ingeslingerd, pakte hij. Zo'n goede keeper heb ik nergens meer meegemaakt.’’

Kew Jaliens

,,Eigenlijk kan ik niet kiezen: Kew Jaliens of Jan Kromkamp. Het waren allebei heel goede backs. Ze deden aanvallend zo goed mee, dat de tegenstanders gek werden van die gasten. We hadden als ploeg met zowel Kew als Jan gewoon een extra aanvaller. Als ik echt moet kiezen, ga ik voor Jaliens. Daar heb ik twee jaar mee gespeeld bij AZ, met Jan slechts één jaar bij PSV.’’

Marcelo

,,Als rechter centrale verdediger kies ik voor die Braziliaan. In onze tijd bij PSV was hij zo enorm krachtig. Hij kon enorm hoog springen en volgde je overal. Echt geen pretje om tegen te spelen als spits, haha. Later heeft hij bij onder meer Hannover in de Bundesliga bewezen hoe goed hij is.’’

Volledig scherm Marcelo speelt momenteel bij Olympique Lyon. © Getty Images

Torsten Frings

,,Toen ik tussen 2011 en 2013 bij Toronto FC speelde, was Torsten mijn ploeggenoot. Het waren zijn nadagen in zijn carrière, maar toch was dat jaar dat we samen speelden echt genieten. Een voormalig Duits international, dan kan je natuurlijk sowieso wel wat. Hij zag het spel enorm goed en had een geweldig overzicht.’’

Tim de Cler

,,Buiten het feit dat Tim een ijzersterke verdediger was, kon hij ook negentig minuten lang blijven gaan. Hij bleef maar meters maken. Hij was snel en goed aan de bal. Daarmee was hij een toegevoegde waarde. Bij AZ was het fijn om zo'n back in de ploeg te hebben, die er constant overheen knalde. Tegenstanders moesten zich echt wapenen tegen hem.’’

Volledig scherm Ryan Donk, Kew Jaliens, Demy de Zeeuw, Danny Koevermans en Jeremain Lens vieren het doelpunt van Tim de Cler (m). © United Photos BV

Ibrahim Afellay

,,Deze keuze behoeft weinig uitleg, denk ik. In mijn tijd bij PSV konden we hem echt altijd de bal geven. Hij had een geweldige passeeractie in huis en draaide zó makkelijk weg van zijn tegenstander. Hij had snelheid, balgevoel en scorend vermogen. Het was mooi om ploeggenoot van hem te zijn.’’

Moussa Dembélé

,,Met afstand de beste speler met wie ik ooit op een veld heb gestaan. Hij kwam naar AZ als spits, maar verhuisde langzaam steeds meer naar achteren. Uiteindelijk is hij uitgegroeid tot een gruwelijke controleur. Hij had gewoon alles: zo snel, zo sterk, zo technisch... Echt een genot om naar te kijken. Als hij nog net iets meer rust voor de goal had gehad, was hij denk ik echt uitgegroeid tot een speler van FC Barcelona of Real Madrid, sowieso. Maar hij was bij Tottenham Hotspur nu al weergaloos.’’

Volledig scherm N'Golo Kanté en Moussa Dembélé. © Getty Images

Ricky van den Bergh

,,Op tien zet ik misschien niet de meest aansprekende naam, maar Ricky was echt geweldig bij Sparta. Hij is zo'n jongen bij wie ik denk: als hij de juiste keuzes had gemaakt en aanbiedingen had gekregen, had hij veel verder kunnen komen. Bij Feyenoord had hij zeker gepast, sowieso. Hij had schijt aan alles, op de goede manier. Ricky had een geweldig linker- en rechterbeen, het maakte hem niet uit.’’

Shota Arveladze

,,Een spits als rechtsbuiten, ik moet wel. Shota hoort hoe dan ook in mijn team. Hij was zo slim in het weglopen en had geweldige aannames. Technisch en tactisch was hij vrijwel perfect. Toen ik bij AZ binnenkwam, adviseerde Louis van Gaal mij om een heel jaar naar Shota te kijken. Daar heb ik veel van geleerd. Ik heb ook veel met hem gepraat. Shota heeft een heel fijne persoonlijkheid.’’

Jonathan Reis

,,Jonathan speelde mij op een gegeven moment uit het team bij PSV. Dat was zo terecht joh, ik begreep het absoluut. Die jongen had echt enorm veel talent. Hij was razendsnel en was constant dreigend voor het doel. Ik vind het echt jammer dat zijn knie uiteindelijk naar de kloten is gegaan, want hij had potentie voor de absolute top. Dat zag je op trainingen.’’

Kenneth Perez

,,Kenneth vormde bij AZ een geweldig tandem met Tim de Cler, dat was echt genieten. Kenneth was een meester in voetballen tussen de linies en had een geweldige techniek. Geweldig om mee te spelen. Balázs Dzsudzsák was bij PSV ook heel goed, maar naar een stilist als Perez kijk ik nog veel liever.’’