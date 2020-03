Dit is het sterrenelftal van... Hedwiges Maduro

Edwin van der Sar

,,Man, ik kan wel vijf topteams opstellen! Op doel ga ik in ieder geval voor Van der Sar, ik denk dat hij de beste Nederlandse doelman aller tijden is. Zijn keeperskwaliteiten staan buiten kijf, maar hij was ook echt een leiderstype. Dat bewijst hij ook als algemeen directeur bij Ajax, vind ik. Edwin is mijn onbetwiste doelman.’’

Miguel

,,Ik ga voor een driemansdefensie. Ik speel ultra-aanvallend, haha. Mensen noemden Miguel vroeger de Arjen Robben-opeter, omdat hij maar niet langs Miguel kon komen. Ik heb lang met hem gevoetbald bij Valencia. Hij was enorm agressief op de bal en voegde aanvallend ook nog iets toe. Geweldig om zo'n back in je team te hebben.’’

Jaap Stam

,,Een beest, zo zou ik hem omschrijven. Ik denk dat heel veel spitsen bang voor hem waren. Hij was meedogenloos in de duels en had een geweldige mentaliteit. Ook op trainingen gaf hij alles. Gewoon een topverdediger. Iedereen in mijn ploeg kan gaan aanvallen, want Jaap houdt alles toch wel tegen.’’

Jordi Alba

,,Hij was mijn kleine broertje. We hebben nog steeds contact, ik ken hem goed. Alba is een omgeturnde linksbuiten. Hij was bij Valencia al heel goed en is nu al jaren de vaste linksback van FC Barcelona. Dat bewijst hoe veel kwaliteiten hij heeft. Zijn snelheid is zijn grootste wapen. Ik vind hem nog altijd een van de beste linksbacks ter wereld.’’

Volledig scherm Jordi Alba. © Getty Images

Phillip Cocu

,,Man, ik heb zo veel opties op het middenveld... Ik zet Cocu neer met de punt naar achteren. Een echte leider op en naast het veld. Hoogstpersoonlijk bepaalde hij de speelwijze vanuit zijn rol. Hij kon zo enorm snel schakelen. Echt heel fijn om mee te spelen bij Oranje. Naar mijn gevoel wordt hij een beetje ondergewaardeerd. Hij behoort zeker tot de beste Nederlanders ooit, anders speel je niet jarenlang voor PSV en FC Barcelona.’’

Ivan Rakitic

,,Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Cocu. Ook Rakitic wordt een beetje ondergewaardeerd. Hij is zo super belangrijk, dat was hij al toen ik met hem bij Sevilla zat. Je kan hem overal neerzetten. De laatste jaren speelde hij vaak tussen Dani Alves en Lionel Messi in. Heel knap als je je zó staande houdt met zulke geweldenaren. Ik vind dat hij meer waardering verdient, dus bij deze. Een plek in mijn team, haha.’’

David Silva

,,Een van de beste spelers met wie ik ooit heb gespeeld. Zijn techniek, aanname, steekpasses... Echt niet normaal. Wat hij op trainingen bij Valencia liet zien jongen, ik heb er geen woorden voor. Ook al speelde je een slechte bal naar hem, hij maakte er wat van. Ik heb enorm genoten van hem. Alles lijkt zo simpel, maar hij is echt van pure klasse.’’

Wesley Sneijder

,,Alweer zo'n wereldtopper, haha. Links of rechts maakte hem niet uit, hij was perfect tweebenig. Zijn status als recordinternational zegt genoeg. Hij hoort op 10, Wesley is de beste aanvallende middenvelder met wie ik ooit heb gespeeld. Zowel bij Ajax als in Oranje was het een genot om samen te spelen.’’

Volledig scherm Sneijder en Maduro samen in Oranje. © PICS UNITED

Arjen Robben

,,Die dribbel was niet normaal. Het was altijd mooi om te zien wat hij kon op topsnelheid. Als verdediger liet hij je telkens keuzes maken. Als je verkeerd koos, was hij er vandoor. Enorm moeilijk om af te stoppen. Dat hij uiteindelijk naar binnen kapt weet iedereen, maar toch lukte het hem altijd.’’

David Villa

,,Bij Valencia schoot hij echt alles erin, gewoon bizar. Hij was een echte killer voor het doel. Ik heb met veel goede spitsen gespeeld, zoals Klaas-Jan Huntelaar, Luis Suárez en Ruud van Nistelrooy, maar ik heb het langst met Villa gespeeld. Hij was ook nog eens een aardig persoon. Hij woonde twee minuten bij me vandaan destijds, dus spraken we elkaar vaak.’’

Robin van Persie

,,Robin krijgt een vrije rol van me, hij kan namelijk toch overal spelen. Hij was echt van de buitencategorie, dat zagen we ook vorig jaar bij Feyenoord nog. Zijn linkerbeen is echt geweldig. In het Nederlands elftal stond ik vaak versteld van wat hij liet zien. Echt geweldig was hij.’’