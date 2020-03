Dit is het sterrenelftal van... Khalid Boulahrouz

Edwin van der Sar

,,Ik vind de keuze tussen hem en Petr Cech heel lastig, maar ik ga voor Edwin. Hij was technisch nog net ietsje beter. Je moest de bal als aanvaller gewoon in de kruising schieten om überhaupt kans te maken om te scoren. Hij was echt van wereldklasse. We hebben samen meerdere jaren bij het Nederlands elftal gespeeld.’’

Volledig scherm Boulahrouz bewaakt de eerste paal voor Van der Sar. © Pim Ras

Dani Alves

,,Alves bestreek de hele rechterkant, een genot om mee te spelen. Hij was aanvallend al enorm sterk toen we samen bij Sevilla speelden. Verdedigend was het niet top, maar dat heeft hij door de jaren heen ontwikkeld. Hij was aanvallend echt een meerwaarde.’’

John Terry

,,Terry was een echte leider op en naast het veld. Binnen de lijnen werkte hij keihard en ging hij voorop in de strijd, maar hij was als aanvoerder ook goed in spelers op hun gemak stellen. Daarin nam hij echt het voortouw Hij was ook nog eens een beest in de duels.’’

Ashley Cole

,,Cole kwam van Arsenal naar Chelsea. Ook hij had de constante drive om aanvallend van toegevoegde waarde te zijn. Dat voegde hij toe aan ons spel. Zijn drive was voor tegenstanders moeilijk te stoppen.’’

Volledig scherm Ashley Cole, Jon Obi Mikel en John Terry. © PICS UNITED

Nigel de Jong

,,Met Nigel heb ik zowel bij HSV als in Oranje gespeeld. Hij was een giftige, ijzersterke middenvelder waar je altijd op kon rekenen. Met zijn duelkracht was Nigel van onschatbare waarde. Hij was degene die het vuile werk opknapte voor de rest.’’

Claude Makélélé

,,Makélélé is een jongen die altijd lacht. Als je hem in het dagelijks leven tegenkomt, verwacht je niet wat voor beest het is. Hij verkleinde de ruimte en vrat je vervolgens op. Hij won bijna al zijn duels. Claude was een van de beste spelers op zijn positie. Ik vind hem het voorbeeld van een ideale nummer 6.’’

Wesley Sneijder

,,Echt een geweldige voetballer. Links, rechts, het maakte hem niet uit. Hij was zo compleet. Ik heb ook jarenlang met Rafael van der Vaart en Ibrahim Affelay in het Nederlands elftal gespeeld, zij waren echt heel goed. Als ik twaalf man had mogen opstellen, had Van der Vaart sowieso gespeeld. Het liefst had ik de grote vier opgesteld. Als zij samen speelden, was het echt genieten. Toch geef ik de lichte voorkeur aan Wesley.’’

Volledig scherm Wesley Sneijder. © AP

Edgar Davids

,,De pitbull. Ik heb er altijd van genoten om met hem samen te spelen. Hij was echt fantastisch. Giftig in de duels, dynamisch, een ongelofelijke dosis power en vuur. Zo zie je ze zelden nog. Jammer is dat wel, maar spelers van zulke wereldklasse worden niet opgeleid. Die worden geboren.’’

Robin van Persie

,,Een jongen die je overal kon neerzetten. Hij was echt iemand die het voetbal begreep. Goed in de linies en in de combinatie, geweldig. En die eerste aanname... Fenomenaal. Hij had echt een fluwelen balbehandeling. Van Persie was echt van absolute klasse.’’

Volledig scherm Robin van Persie. © EPA

Ruud van Nistelrooij

,,Van The Man! Zijn balbehandeling en doelgerichtheid waren ongekend. Ik heb op trainingen vaak tegen hem gespeeld, dat was geen pretje. Het was zo moeilijk om hem af te stoppen. Ik heb altijd genoten om tegen zo'n winnaar te spelen.Op de bank zet ik Didier Drogba, met wie ik bij Chelsea speelde.’’

Arjen Robben

,,Ik zet Arjen linksbuiten. Hij heeft zo veel verdedigers de hielen laten zien, man. Hij liet de meest bizarre dingen zien. Arjen kon vanuit stilstand naar maximale sprint gaan, tot stilstand komen en wéér volop gaan. Je moest tegen hem maximaal opgewarmd zijn, anders was hij echt niet te houden. Weet je, zet mij maar neer als coach van dit team, hoor. Honderd procent zeker dat we de Champions League winnen, haha.’’