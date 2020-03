Dit is het sterrenelftal van... Michael Mols

Edwin van der Sar

,,Ik heb met Edwin van der Sar alleen in het reserve-elftal van Ajax gespeeld, dus eigenlijk telt het misschien niet. Hij was echt een fantastische keeper. Bij Rangers heb ik ook nog jaren met Stefan Klos gespeeld. Op de lijn was hij echt fantastisch. Hij had van die bizarre reflexen. Meevoetballend was hij minder, maar hij heeft ons destijds vaak gered.”

Fernando Ricksen

,,Hier ga ik toch voor Fernando, een oud-ploeggenoot van bij Rangers. Hij bleef maar gaan, dat was echt indrukwekkend. Hij had een bepaald gif, dat had hij zeker op zijn positie als rechtsachter nodig. Het was altijd heel fijn om met hem in een team te zitten. In Schotland groeide hij uit tot een held.’’

Volledig scherm Fernando Ricksen. © REUTERS

Lorenzo Amoruso

,,Deze man wilde zich in de grote wedstrijden echt laten gelden. Tegen wat kleinere clubs dacht hij soms dat hij Beckenbauer was, haha. Maar hij was een geweldenaar achterin. Dat liet hij in Glasgow vaak genoeg zien.”

Craig Moore

,,Ik ga niet voor de individueel sterkste spelers, maar voor hetzelfde team. Amaruso en Moore vulden elkaar in het hart van de verdediging aan. Craig kende zijn kwaliteiten en wist ook wat zijn mindere punten waren. Bovenal was hij een goede verdediger. Ik heb nog met Jaap Stam gespeeld, hij was fantastisch. Maar onze gezamenlijke wedstrijden waren slechts momentjes, we hebben nooit écht samengespeeld.”

Arthur Numan

,,Haha, hier moet ik voor Arthur kiezen. Op supportersavonden voor Rangers wordt ook wel eens gevraagd om mijn favoriete elftal samen te stellen, dan laat ik hem er voor de grap uit. Maar hij hoort er zeker in. Hij stond altijd positioneel goed, was tactisch sterk. Bovendien voetbalde hij goed mee. Een fijne back om mee samen te spelen.”

Volledig scherm Arthur Numan. © ANP

Claudio Reyna

,,Ik had eigenlijk nog nooit wat van hem gehoord voordat we samen gingen spelen bij Rangers. Daar was hij echter fantastisch. Hij leed nauwelijks balverlies en zijn loopvermogen was indrukwekkend.”

Barry Ferguson

,,Barry was een Schots international, echt fantastisch aan de bal. Het was echt geweldig om die passie te zien waarmee hij speelde. Hij liet zien wat het betekende voor een Schot om voor een club als Rangers te spelen. Met dat in het achterhoofd was het een genot om met hem te spelen.’’

Giovanni van Bronckhorst

,,Gio en ik zijn elkaar door de jaren heen vaak tegengekomen. We zaten samen bij Oranje, speelden allebei bij Rangers en sloten beiden onze carrière af bij Feyenoord. In Schotland speelde hij in mijn optiek zijn beste voetbal uit zijn loopbaan. Hij was altijd ondersteunend voor de verdediging én aanval. Daartussen was hij de schakel. Bovendien had hij een waanzinnig afstandsschot, dat bewees hij tegen Uruguay in 2010.’’

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © AP

Ronald de Boer

,,Ook al een fantastische voetballer. In zijn beste periode was hij gewoon niet van de bal te krijgen. We konden hem altijd aanspelen en dan vond hij meestal nog de juiste oplossing ook. Hij was uiterst creatief. En hij scoorde ook nog eens veel. Hij kwam van FC Barcelona naar Glasgow, waar we ploeggenoten werden. Het is ook nog eens een aardige gozer.’’

Shota Arveladze

,,In de spits kies ik voor Shota, met wie ik samen heb gespeeld bij Rangers. Hij was heel technisch en koppelde dat aan scorend vermogen. Hij kon voorin op elke positie uit de voeten. Je kon hem gerust als buitenspeler opstellen. Hij was namelijk hartstikke beweeglijk. Een genot om met hem te spelen.’’

Rod Wallace

,,Ook een ex-ploeggenoot van bij Rangers. Hij was razendsnel en scoorde ook nog eens makkelijk. Hij stond altijd op de juiste plek. Bij Feyenoord heb ik nog met Roy Makaay gespeeld, ook een fantastische speler natuurlijk. Maar in mijn ogen was hij niet echt een teamspeler. Wallace maakt mijn team beter.’’