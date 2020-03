Dit is het sterrenelftal van... Ronald de Boer

Edwin van der Sar

,,Duidelijk, Edwin is de beste keeper met wie ik ooit heb samengespeeld. Er was geen betere dan hij. Edwin was een ijskonijn, hij bleef altijd rustig. Louis van Gaal zei altijd tegen ons dat we geen overtredingen moesten maken als een tegenstander doorgebroken was, want we hadden altijd hem nog om ons te redden.’’

Jaap Stam

,,Ik vond hem altijd zó indrukwekkend. Hij had eigenlijk alles: snelheid, kracht en hij deed nooit gekke dingen. Hij heeft in zijn carrière ook weinig rode kaarten gekregen, ondanks dat hij vrij hard in de duels was. Dat bewijst dat hij echt een heel goede verdediger was.’’

Volledig scherm Stam torent boven Christian Dailly (L) en Steven Pressley van Schotland uit. © AFP

Frank Rijkaard

,,Ik heb altijd met enorm veel respect naar hem gekeken. Als je kijkt wat hij heeft bereikt in zijn leven, is dat echt heel knap. Ik heb nog twee jaar met hem bij Ajax gespeeld. Het is natuurlijk prachtig dat hij zijn carrière afsloot bij Ajax en dat we samen de Champions League wonnen. Een beter einde van je loopbaan kun je niet hebben, denk ik.’’

Frank de Boer

,,Ja, mijn broer verdient ook zeker een plek in dit elftal. In mijn ogen was hij een van de beste verdedigers van zijn tijd. Hij kon geweldig verdedigen, maar had daarnaast een fantastische inspeelpass en kon goed anticiperen in bepaalde spelsituaties. Bovendien had hij met zijn vrije trappen en kopkwaliteiten nog iets extra's.’’

Volledig scherm Ronald de Boer (L), Frank de Boer (R). © Leo Vogelzang

Edgar Davids

,,Edgar is echt zo'n speler die je nodig hebt. Hij bewaakte de restverdediging en schroefde de agressie in de ploeg op, als dat nodig was. Hij was altijd een waardevolle speler, waar hij ook speelde. Zowel bij Ajax als in Oranje was het een genot om met hem te spelen. Ik gun mezelf geen plek in dit team, want anders moet ik nog meer moeilijke keuzes maken, haha.’’

Phillip Cocu

,,Als Phillip er niet was, miste je hem direct. Hij had zo veel kwaliteit... Eigenlijk kon hij alles. Het zag er misschien simpel uit wat hij deed, maar dat was het niet. Hij was verdedigend sterk en kon een doelpunt maken. Daarnaast was hij een trouwe speler: je kon op hem bouwen.’’

Pep Guardiola

,,Als je het over inzicht hebt, is Pep het beste voorbeeld. Hij kon situaties lezen als de beste. Bovendien was hij een pure leider in het veld. Hij was nooit de snelste speler, daarom moest hij het hebben van het nadenken. Daar was hij extreem goed in. Dat zie je nu ook terug in zijn stijl van coachen.’’

Volledig scherm Andres Iniesta krijgt als jeugdspeler van FC Barcelona de complimenten van Josep Guardiola, na het winnen van de Nike Cup in 1999. © NEG

Clarence Seedorf

,,Hij was nog een tiener toen we samen bij Ajax successen behaalden. Als je op zo'n jonge leeftijd al een enorme rol van betekenis speelt in de Champions League, ben je echt een hele grote. Dat heeft hij tijdens zijn carrière en in het Nederlands elftal bewezen. Echt een geweldige speler. Soms vind ik dat hij niet de waardering krijgt die hij verdient.’’

Jari Litmanen

,,Jari was een speler die echt ongekend goed was. Hij maakte altijd belangrijke goals en bleef stoïcijns. Ik had altijd respect voor hem, want hij heeft er keihard voor moeten werken. Voor hem kwam het niet aanwaaien. Hij is een voorbeeld van dat je een heel hoog niveau kan bereiken door er uren aan trainingsarbeid in te steken.’’

Volledig scherm Jari Litmanen. © ANP

Rivaldo

,,We hebben samengespeeld bij Barcelona, dat was indrukwekkend. Hij is de allerbeste speler met wie ik ooit heb gespeeld, hij was zó verschrikkelijk goed. Het was een echte liefhebber. In wedstrijden gaf hij alles. Hij was een typische Braziliaan die verliefd was op het spelletje. Daarnaast had hij een ongelofelijk linkerbeen.’’

Patrick Kluivert

,,In mijn ogen was Kluivert een spits die alle kwaliteiten herbergde om succesvol te zijn. Hij was krachtig, had een goede techniek, was tweebenig, snel én scoorde makkelijk. Bovendien is hij een lieve jongen. Als ik nu iets van hem nodig zou hebben, doet hij met meteen. Echt een gouden gozer. Het is sneu voor Bergkamp, haha. Hij moet nu op de bank. Maar om Kluivert kan ik echt niet heen.’’