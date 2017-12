Dit is 'het winnende' WK-elftal dat we nooit gaan zien

Vrijdag is de loting voor het WK 2018 in Rusland. Dan wordt duidelijk welke landen elkaar gaan treffen in de poulefase. Veel wereldspelers zitten deze zomer thuis op de bank. Voetbalverslaggever Maarten Wijffels heeft hét winnende WK-elftal samengesteld van spelers die de wereld niet gaat zien in juni.