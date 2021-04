Dit is waarom de terugkeer van Pröpper voor verschuivingen kan zorgen bij PSV

Klaterend applaus in keepersgil­de voor unieke prestatie GA Eag­les-goa­lie Gorter: ‘Diep respect, dit record blijft wel wat jaartjes staan’

25 april Het debuutseizoen van Jay Gorter is sinds vrijdagavond van een goudomrande sierlijst voorzien. De doelman van Go Ahad Eagles duwde de legendarische Tonny van Leeuwen van het hoogste schavot. Niet eerder in het Nederlandse betaald voetbal slaagde een keeper erin 24 keer zijn doel schoon te houden. Dat de teller nog doorloopt en Gorter ondertussen ook de cijfermatig beste keeper ter wereld is, krijgt de handen wel op elkaar bij de kenners. ,,Deze unieke prestatie verdient applaus.’’