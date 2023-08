Dit is waarom er dit weekeinde slechts vijf duels worden gespeeld in de eredivisie

Bij de topclubs ligt de focus deze week op de laatste voorrondes in de verschillende Europese toernooien. PSV hoopt zich via een tweeluik tegen het Schotse Rangers te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, waarvan Feyenoord als landskampioen al is verzekerd. Ajax heeft in het Bulgaarse Loedogorets de laatste hindernis op weg naar de groepsfase van de Europa League, terwijl FC Twente en AZ via respectievelijk het Turkse Fenerbahçe en het Noorse SK Brann de Conference League in hopen te gaan.