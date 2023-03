Dit is waarom het voor Oranje niet veel uitmaakt of het 10-0 of 1-0 wordt tegen Gibraltar

Criteria bij gelijke stand in de groep:

1. Aantal punten behaald in de wedstrijden tussen de teams in kwestie

2. Beste doelsaldo in de wedstrijden tussen de teams in kwestie

3. Meeste goals gemaakt in de wedstrijden tussen de teams in kwestie

4. Criteria 1 tot en met 3 opnieuw toepassen op alleen de wedstrijden tussen de teams in kwestie

5. Beste doelsaldo in alle groepswedstrijden

6. Meeste goals gemaakt in alle groepswedstrijden

7. Meest uitgoals gemaakt in alle groepswedstrijden

8. Meeste zeges in alle groepswedstrijden

9. Meeste uitzeges in alle groepswedstrijden

10. Fair play: 1 punt voor gele kaart, 3 punten voor rode kaart

11. Positie in het algemeen klassement van de UEFA Nations League