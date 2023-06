Dit is waarom Sven Mislintat uitgerekend zijn beoogde sleutelspeler Jurriën Timber als eerst van de hand doet bij Ajax

met video AZ-middenvel­der grijpt hoofdrol met twee goals en twee assists bij klinkende zege VS

Djordje Mihailovic van AZ was op dreef in de tweede groepswedstrijd van de Verenigde Staten in de Gold Cup, tegen Saint Kitts en Nevis. De aanvallende middenvelder scoorde twee keer en gaf twee assists en had daarmee een belangrijk aandeel in de 6-0 overwinning.