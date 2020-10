Dit is wat je moet weten over Feyenoord - Wolfsberger AC

• Feyenoord stuit voor de derde keer op een tegenstander uit Oostenrijk. Voor het laatst gebeurde dat in het seizoen 2003-2004. FC Kärtern werd destijds met uit 0-1 en thuis met 2-1 verslagen. De club uit Klagenfurt ging in 2009 failliet.

• De twee voorgaande keren was Feyenoord minder succesvol tegen Oostenrijkse clubs. In de laatste kwalificatieronde voor de Champions League was Sturm Graz in 2000 over twee duels te sterk (1-1 en 2-1). In de halve finale van de Europa Cup 2 werd Feyenoord in 1996 uitgeschakeld door Rapid Wien. Na de 1-1 in de Kuip (doelpunt Ronald Koeman) waren de Rotterdammers kansloos in Wenen: 3-0.

Volledig scherm Christian Gyan en Kees van Wonderen proberen Sturm Graz-speler Sergei Yuran af te stoppen. © AP

• Riegler & Zechmeister Pellets Wolfsberger Athletik Club, zoals de club voluit heet, speelde nog niet eerder tegen een Nederlandse opponent. Dat is ook niet zo vreemd, want de club uit Karinthië is pas sinds de laatste jaren aan een opmars bezig. Wolfsberger AC promoveerde in 2012 naar het hoogste niveau. Vorig seizoen plaatste de ploeg zich voor het eerst voor de groepsfase van de Europa League. Daarin zorgde Wolfsberger AC voor een enorme stunt door Borussia Mönchengladbach met 4-1 te verslaan.

• Wolfsberger AC begon in de groepsfase van de Europa League vorige week met een 1-1 gelijkspel tegen CSKA Moskou. In de competitie wil het dit seizoen nog niet zo vlotten. De ploeg van trainer Ferdinand Feldhofer staat met drie punten uit vijf duels momenteel tiende in de Oostenrijkse Bundesliga.

• Feyenoord won slechts één van zijn laatste tien wedstrijden in de Europa League. Dat was vorig jaar tegen FC Porto: 2-0. Sinds de 1-2 nederlaag tegen Sjachtar Donetsk in de groepsfase van de Champions League in 2017 zijn de Rotterdammers al wel zeven Europese duels in de Kuip ongeslagen.

Volledig scherm Rick Karsdorp scoort tegen Porto. © Pim Ras Fotografie

• In de 28 officiële wedstrijden onder Dick Advocaat verloor Feyenoord slechts één keer. Porto was vorig jaar op eigen veld met 3-2 te sterk. Als coach van Feyenoord (13x) en Oranje (10x) verloor Advocaat nog nooit een wedstrijd in de Kuip.

• Wolfsberger-trainer Ferdinand Feldhofer was 21 jaar oud toen met Sturm Graz tegen het Rangers van Dick Advocaat speelde. In de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League kwam hij destijds als invaller in het veld.

Volledig scherm Ferdinand Feldhofer. © EPA