Dit krijgt PSV dit jaar nog voor de kiezen

Dumfries: Zijn diep gezonken, maar houden vertrouwen in de trainer

17:08 De pijnlijke nederlaag van PSV bij Willem II kwam als een mokerslag aan bij Denzel Dumfries. ,,Hier heb ik geen woorden voor, we zijn heel diep gezonken”, stamelde de rechtsback na de 2-1 in Tilburg bij FOX Sports. ,,Maar we moeten dit omdraaien.”