‘Dit punt voelt als een teleurstelling’

Door Dennis van Bergen



De emoties van Sparta – PSV gieren nog na, als Mohamed Rayhi een diepe zucht slaakt in de catacomben van het Kasteel. Het is dat Cody Gakpo in blessuretijd de 2-2 binnen werkte namens de Eindhovense club, anders was de middenvelder nu de matchwinner geweest van de wedstrijd waarin het hartstochtelijk vechtende Sparta het de Brabantse club enorm moeilijk maakte. Rayhi: ,,Als je me vooraf had gevraagd of ik tevreden zou zijn met een gelijkspel tegen PSV, had ik direct ‘ja’ gezegd. Nu is dat gevoel heel anders. Dit punt voelt als teleurstelling.”