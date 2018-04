Dit staat er in de eredivisie allemaal nog op het spel

Scenario's en programmaNu de kampioen van de eredivisie bekend is, is de belangrijkste prijs vergeven. Maar achter nummer één PSV moeten nog veel beslissingen vallen. Wat staat er de laatste drie speelronden van het seizoen 2017/2018 nog op het spel?

Kampioen

PSV heeft de mooiste prijs van het jaar binnen. Normaliter stroomt PSV in de derde voorronde van de Champions League in. Vrijwel zeker worden dat overigens de play-offs om een CL-ticket, omdat als de winnaar van de Campions League van dit seizoen zich via de eigen competitie óók plaatst, komt er een plaats vrij in de play-offs, omdat Tsjechië dan een ticket voor de groepsfase krijgt. Nederland schuift dan dus een plekje op.

Restant-programma PSV (1)

Woensdag: Roda JC - PSV

29 april: ADO Den Haag - PSV

6 mei: PSV - FC Groningen

Plaats twee

Is achter de kersverse kampioen de strijd om de tweede plaats vergeven? Je lijkt geneigd te zijn van wel: Ajax heeft tenslotte vijf punten voorsprong op AZ. Maar hoe werkt de vernedering in Eindhoven deze dagen door in Amsterdam. Is Ajax écht van de leg? Bovendien komen de Alkmaarders zondag 29 april nog naar de Arena.



Restant-programma Ajax (2)

Donderdag: Ajax-VVV

29 april: Ajax - AZ

6 mei: Excelsior - Ajax



Restant-programma AZ (3)

Woensdag: AZ - Vitesse

29 april: Ajax - AZ

6 mei: AZ - PEC Zwolle

Bekerfinale

AZ (3) en Feyenoord (4) zijn al zeker van (de tweede voorronde) van de Europa League. Is het niet via de derde of vierde plaats in de eredivisie, dan wel via de KNVB-beker. De twee clubs treffen elkaar in de finale - zondag 22 april in de Kuip. De winnaar kwalificeert zich automatisch voor de derde voorronde van de Europa League. FC Utrecht heeft nog een ieniemienie-kansje op plek vier in de eredivisie, maar daarvoor is - net als voor Feyenoord in de strijd om plaats drie - meer nodig dat een mirakel.



Restant-programma Feyenoord (4)

Woensdag: Willem II - Feyenoord

29 april: Feyenoord - Sparta

6 mei: Heerenveen - Feyenoord

Volledig scherm © KNVB

Play-offs

De plekken vijf tot en met acht in de eredivisie geven recht op de play-offs. De winnaar van het toetje meldt zich in juli in de tweede voorronde van de Europa League. FC Utrecht (5) is als enige verzekerd van een plekje in de play-offs. Voor de drie resterende plekken komen nog zes clubs in aanmerking: Vitesse (6) heeft van dat rijtje de beste papieren, gevolgd door PEC Zwolle (7), Heerenveen (8), ADO Den Haag (9), Excelsior (10) en Heracles (11).

Restant-programma FC Utrecht (5)

Donderdag: FC Utrecht - FC Groningen

29 april: Heracles - FC Utrecht

6 mei: FC Utrecht - VVV-Venlo

Restant-programma Vitesse (6)

Donderdag: AZ - Vitesse

29 april: Vitesse - FC Twente

6 mei: FC Twente - NAC Breda

Restant-programma PEC Zwolle (7)

Morgen: FC Twente - PEC

29 april: PEC - Willem II

6 mei: AZ - PEC

Restant-programma Heerenveen (8)

Morgen: Heerenveen - ADO Den Haag

29 april: NAC - Heerenveen

6 mei: Heerenveen - Feyenoord

Restant-programma ADO Den Haag (9)

Morgen: Heerenveen - ADO Den Haag

29 april: ADO Den Haag - PSV

6 mei: Roda JC - ADO Den Haag

Restant-programma Excelsior (10)

Woensdag: Excelsior - Heracles

29 april: FC Groningen - Excelsior

6 mei: Excelsior - Ajax

Restant-programma Heracles (11)

Woensdag: Excelsior - Heracles

29 april: Heracles - FC Utrecht

6 mei: Sparta - Heracles

De strijd onderin

Voor VVV-Venlo staat als enige club uit de onderste helft dit seizoen niets meer op het spel. De Limburgers kunnen nog wat zakken én nog wat klimmen, maar de belangrijkste conclusie kon al getrokken worden voor de promovendus: de club handhaaft zich met vlag en wimpel in de eredivisie!

Dat geldt (nog) niet voor de clubs daaronder. Hoewel ook FC Groningen en Willem II op een haar na veilig zijn, lijkt ze weinig meer te kunnen gebeuren. Vanaf plaats 15 wordt het écht spannend. Van het kwartet NAC, Roda JC, Sparta en FC Twente sneuvelt er één, waarschijnlijk de Tukkers, waardoor de andere drie nog strijden om direct lijfsbehoud. Zo niet dan resteren de promotie-degradatiewedstrijden tegen twee clubs uit de Jupiler League.

Restant-programma VVV-Venlo (12)

Donderdag: Ajax - VVV

29 april: VVV - Roda JC

6 mei: FC Utrecht - VVV-Venlo

Restant-programma FC Groningen (13)

Donderdag: FC Utrecht - FC Groningen

29 april: FC Groningen - Excelsior

6 mei: PSV - FC Groningen

Restant-programma Willem II (14)

Woensdag: Willem II - Feyenoord

29 april: PEC - Willem II

6 mei: Willem II - Vitesse

Restant-programma NAC Breda (15)

Woensdag: Sparta - NAC

29 april: NAC - Heerenveen

6 mei: FC Twente - NAC

Restant-programma Roda JC (16)

Woensdag: Roda JC - PSV

29 april: VVV - Roda JC

6 mei: Roda JC - ADO Den Haag

Restant-programma Sparta (17)

Woensdag: Sparta - NAC

29 april: Feyenoord - Sparta

6 mei: Sparta - Heracles

Restant-programma FC Twente (18)

Morgen: FC Twente - PEC Zwolle

29 april: Vitesse - FC Twente

6 mei: FC Twente - NAC Breda