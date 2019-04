Dit zijn de laatste vijf wedstrijden van Ajax en PSV

Feyenoor­der Malacia emotioneel na fraaie treffer: ‘Deze goal was voor mijn opa’

17:50 Met een fraaie treffer in De Koel had Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia vanmiddag tegen VVV (0-3) het laatste woord. ,,Deze goal was voor mijn opa’’, sprak de 19-jarige linksback na afloop bij FOX Sports.