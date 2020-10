Dit zijn de rapportcijfers van Oranje

wedstrijdverslag GA Eagles houdt De Graafschap van zich af in matig schouwspel

13 oktober Het eerste punt in eigen stadion is binnen voor Go Ahead Eagles. De oostelijke derby tegen De Graafschap – in een spookachtig decor – eindigde zoals het begon, zonder doelpunten. Veel spektakel leverde het duel niet op, aan de andere kant hield de ploeg van trainer Kees van Wonderen betrekkelijk eenvoudig stand. Het gelijkspel was dan ook niet meer dan terecht.