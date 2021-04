Diversiteit in voetbal neemt toe, maar bestuurskamers blijven voorlopig achter

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (8,2 miljoen mensen) is in meer of mindere mate geïnteresseerd in voetbal en besteedt gemiddeld elf uur per week aan voetbal gerelateerde activiteiten. Zo'n twee miljoen mensen kijken wekelijks live naar wedstrijden in de eredivisie via ESPN. Hiermee vormt voetbal een substantieel onderdeel van de samenleving. In het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de diversiteit in het Nederlandse voetbal is toegenomen, maar dat dit in de bestuurskamers nog flink achterwege blijft.



Lees hier meer over het onderzoek, dat ingaat op vijf onderwerpen: verbinding, welzijn, educatie, economie en duurzaamheid.

De Nederlandse profclubs investeren samen op jaarbasis ruim 41 miljoen euro in de opleiding van jeugdspelers. De directe bijdrage van het betaald voetbal in aan het BBP (Bruto Binnenlands Product) bedraagt 2,03 miljard euro en is met 60 procent gestegen ten opzichte van het eerdere onderzoek in 2015. ,,Ik ben heel blij met deze harde cijfers”, zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. ,,Ik hoop dat dit rapport in Den Haag op het goede bureau komt, wordt gelezen en geïmplementeerd. Weliswaar heeft het betaald voetbal dit jaar in de coronatijd een ‘status aparte’, omdat voetbal ook een deel van de oplossing is, maar voor Den Haag zijn sport en voetbal verder volstrekt ondergeschikt. Ik hoop dat ze met dit rapport eindelijk eens gaan zien hoe belangrijk het is.”

Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, toont het onderzoek de waarde aan van het betaalde voetbal voor de economie. ,,Het voetbal kost geen geld, het levert juist veel geld op.”

12 van de 34 profclubs in Nederland hebben een concreet duurzaamheidsbeleid. Dat betekent niet dat zij ook met duurzaamheid bezig zijn, maar het laat wel zien in hoeverre het thema concreet in beleidsplannen van BVO’s is meegenomen. Daarentegen geeft 91 procent van de profclubs wel aan bezig te zijn met verduurzaming door bijvoorbeeld afvalscheiding, zonnepanelen of recycling.

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te geven in de maatschappelijke impact van de betaald voetbal-sector in Nederland. Hiervoor zijn de resultaten uit eerder onderzoek ververst en zijn aanvullende effecten onderzocht ten aanzien van actuele thema’s zoals diversiteit.