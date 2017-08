Dode spelmomenten bepalen puntenverdeling in Breda

Vreven was duidelijk voor de wedstrijd: met veel inzet en fanatisme moesten de eerste drie punten van het seizoen binnen geharkt worden. Al snel wordt duidelijk waar NAC het dit seizoen van zal moeten hebben.



De frivoliteit van Paolo Fernandes en Manu Garcia zorgt voor veel enthousiasme op en rondom het veld. Wanneer de rechts en linksbuiten aan de bal komen, gebeurt er wat. En dat is maar goed ook. Buiten de twee dribbelaars om is het de eerste helft matig van twee kanten. Vanaf minuut één probeert NAC vroeg druk te zetten, wat bij vlagen goed lukt, maar zodra de ploeg van Vreven de bal heeft, is het te vaak slordig en onverzorgd.



Het is dan ook geen verrassing als de openingstreffer in de 42e minuut uit een standaardsituatie komt. Aanvoerder Pablo Mari staat volledig vrij bij een vrije trap van de rechterkant en mag inkoppen. Zijn eerste inzet wordt nog gekeerd, maar de rebound werkt hij hard tegen de touwen. De 2-0 van Vloet, die verder een weinig spectaculaire wedstrijd speelde, komt uit een van de vele corners. Angelino geeft voor en de ex-PSV'er kopt keihard op goal: Kortsmit kan niet keren.



Vreven gooit na de 2-0 het spelplan op de schop; NAC stopt met druk zetten en stapt over op counteren. Het leidt tot paniek in de Bredase organisatie en plots verandert het wedstrijdbeeld. Invaller Ragnar Ache verschalkt Noppert uit wederom een dood spelmoment, wanneer er nog niets aan de hand lijkt voor de Bredanaren. Het tegendeel wordt bewezen in de 83e minuut, als Ache zijn tweede van de avond en daarmee de 2-2 maakt.



Pas in de laatste minuten van de wedstrijd zijn er twee ploegen die er een wedstrijd van maken. Na de 2-2 zijn er kansen over en weer, met die van Garcia als grootste. Hij had zijn prima wedstrijd kunnen bekronen met een goal, maar mikt op de paal.



Dat Vreven na het laatste fluitsignaal hoofdschuddend naar binnenloopt, zegt genoeg over de gedachten over het behaalde resultaat. er zijn genoeg lichtpuntjes, maar weer laat de jonge groep zich foppen in de eredivisie.