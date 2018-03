Dodelijk effectief PSV rekent af met kansenmissend Utrecht

Door Maarten Wijffels



Daar lag hij, languit in het gras. Grote grijns op zijn gezicht, vuisten gebald in de lucht. Luuk de Jong had net het doelpunt van zijn leven gemaakt in de 24ste minuut van PSV - FC Utrecht. Een omhaal die je niet zo gauw verwacht van een spits als hij. De Jong is meer van de machtige kopgoals, zoals 3 jaar terug op een koude decemberavond tegen Feyenoord. Maar nu klopte alles van de timing, het raken van de bal tot de snelheid waarmee het leer naar de hoek zeilde naast keeper David Jensen.



En natuurlijk: het is ook geluk als zo'n omhaal erin gaat. Zoals het Marco van Ginkel ook meezat toen hij dit seizoen voor PSV in de beker tegen Volendam op die manier scoorde.



De treffer van De Jong, de 2-0, besliste nu meteen de wedstrijd tegen Utrecht, dat tot dat moment eigenlijk t beste van t spel had en ook 0-2 voor had kunnen staan. Maar Jeroen Zoet pakte in de beginfase een inzet van dichtbij van Sander van der Streek en later raakte Mark van der Maarel de binnenkant van de paal na weer een prima aanval over de flank.



Dat zulke kansen er niet in gaan, het is typerend voor het seizoen van de koploper, die na rust zelf nog wel een keer toesloeg. En ook deze 3-0 van Steven Bergwijn was een beauty. Op snelheid werd de aanvaller gelanceerd, waarna hij in een duel 1-tegen-1 handig afrekende met Sean Klaiber. Opvallend aan het doelpunt ook: de rust bij het afwerken. Waar Bergwijn tot voor kort nog vaak gehaast te werk ging bij open kansen (en dan miste), daar houdt hij nu het overzicht. Nu PSV ook horde 26 succesvol heeft genomen, ligt de weg naar de titel wagenwijd open. De voorsprong op Ajax is tenminste tot morgenmiddag vergroot tot 10 punten. Ajax speelt uit bij Vitesse.