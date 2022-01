Doelmannen eisen hoofdrol op bij Go Ahead tegen RKC: assist voor Vaessen, Hahn gaat in de fout

Het was Vaessen die na twintig minuten spelen Finn Stokkers in kansrijke positie zag staan. De doelman twijfelde even en besloot toen om de bal maar diep te geven. Boyd Lucassen verkeek zich op de lange haal en Stokkers profiteerde door met veel gevoel de bal over Hahn te wippen. Amper een kwartier later waren het opnieuw Stokkers en Hahn die een groot aandeel hadden in de tweede treffer. Hahn werd opgejaagd door Stokkers en zag geen andere uitweg dan de bal voor het doel langs aan een medespeler te geven. Die bal werd echter doorzien door Michiel Kramer, die moeiteloos de 0-2 tegen de touwen schoot en dat vierde door zijn broek tot aan zijn oksels op te trekken.



Zo doelpuntrijk als het drie jaar geleden tijdens de play-offs om promotie en degradatie was (4-5), werd het zaterdagavond niet. Wat hoogtepunten betreft bleef het bij de twee optredens van de doelmannen. Go Ahead Eagles probeerde nog wel om een doelpunt te maken, maar veel kansen kreeg de ploeg van Kees van Wonderen in een uiterst teleurstellende tweede helft niet. Daardoor slaagde Go Ahead er voor het eerst in de eredivisiegeschiedenis niet in om tegen RKC een doelpunt te maken. Voor RKC is het de eerste uitzege van het seizoen.



Door de 0-2 overwinning klimt RKC naar de veertiende plaats en passeren de Waalwijkers Willem II. Go Ahead blijft steken op de elfde plek en staat nog maar twee punten boven RKC.