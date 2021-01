Dolend Willem II zet trainer Adrie Koster op straat

wedstrijdverslag 90 minuten houden GA Eagles en Jong Ajax elkaar in evenwicht, dan vallen de goals

0:23 De zegetocht van Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie gaat door. Lange tijd leek Jong Ajax - Go Ahead Eagles af te stevenen op de zoveelste 0-0. Tot de extra tijd aanbrak. Sam Hendriks tilde de Deventer ploeg op zijn 26ste verjaardag op de valreep naar de winst met zijn vierde doelpunt van het seizoen. Bradly van Hoeven maakte het feest compleet met de 0-2.