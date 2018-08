Domper voor Willem II bij competitiestart

De Tilburgers begonnen goed aan de wedstrijd en zetten VVV direct onder druk, maar konden dat niet volhouden. De Limburgers kwamen in de wedstrijd en uit het niets op voorsprong. Willem II-doelman Timon Wellenreuther kon nog wel een handje tegen een afstandsschot van Danny Post krijgen, maar onvoldoende om een treffer te voorkomen: 0-1.



Bij Willem II speelde de Nieuw-Zeelander James McGarry, gehaald als linksback, noodgedwongen als linksbuiten omdat Aras Özbiliz nog niet speelgerechtigd was en Dimitris Kolovos nog niet klaar voor een hele wedstrijd. Ook achterin moest trainer Adrie Koster puzzelen omdat centrale verdediger Thomas Meissner niet honderd procent fit was. Rechtsback Lewis schoof door naar het centrum; Damil Dankerlui nam de plek rechts achterin over.



De Tricolores probeerden de defensie van de Venlonaren in de problemen te brengen, maar slaagden daar lange tijd nauwelijks in. Mede omdat Daniel Crowley, die een sleutelrol heeft in de ploeg van Koster, niet goed uit de verf kwam als schaduwspits.



Even leek Willem II na een uur voetbal hulp te krijgen van VVV, maar een door Christian Kum verkeerd geraakte bal ging via de bovenkant lat over het eigen doel. Even later ging een schot van Jordy Croux maar net voorlangs; de gelijkmaker hing in de lucht. En die leek in de 72ste minuut ook te vallen; Fran Sol kopte de bal binnen. Dieperink wees naar het midden, maar de video-referee greep in: hands van de Spaanse spits, geen doelpunt.



Met Kolovos en Saddiki probeerde Koster zijn ploeg nog meer aanvallende impulsen te geven. Maar het was Crowley die nog bijna voor de 1-1 zorgde. Met een krulschot passeerde hij VVV-doelman Lars Unnerstall, maar via de paal kwam de bal terug het veld in. VVV beperkte zich de tweede helft tot het verdedigen van de voorsprong en dat lukte met hangen en wurgen. Een puntje zou zeker verdiend zijn geweest voor Willem II gezien het spelbeeld, maar net als vorig seizoen beginnen de Tilburgers met een nederlaag.