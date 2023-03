Donny van de Beek bezig aan herstel zware knieblessure: ‘Vertrouw het proces’

Ruim twee maanden na de diagnose heeft Van de Beek een korte video geüpload op zijn eigen Instagrampagina waarin hij laat zien dat hij hard werkt aan zijn revalidatie en kracht opbouwt met een reeks oefeningen in de sportschool. Het zal nog wel even duren voor hij weer fit is. ,,Vertrouw het proces, stap voor stap”, schrijft de voetballer in de caption .

,,Ik denk dat het vrij positief nieuws is”, vertelde trainer Erik ten Hag aan de officiële clubkanalen van Manchester United. ,,Het slechte nieuws is natuurlijk dat hij de rest van het seizoen ‘out’ is, maar het goede nieuws is dat zijn knie op de lange termijn in orde komt en hij weer klaar is om op het hoogste niveau te spelen. Voor de start van het voorseizoen.”