Door corona geteisterd NAC krijgt oorwassing in Deventer

Saillant detail is dat de Bredase club het bekerrecord in handen heeft. In 1958-59 won NAC met 18-1 van VV Dongen. Dat is de grootste uitslag sinds de invoering van het betaald voetbal. Begin deze eeuw won Go Ahead Eagles thuis met 10-0 van Cambuur in de eerste divisie. Mede door zes doelpunten van Ugur Yildirim werd Cambuur in mei 2003 vernederd.