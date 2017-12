Door de liefde én PlayStation kwam Luis Suárez naar Groningen

In beginsel was de overgang vooral ingegeven omdat Suárez dichter bij zijn vriendin wilde zijn, die destijds in Barcelona woonde.



Voor Suárez was de overstap een grote verandering. Het eerste wat hij daarom deed, was een PlayStation raadplegen. Om te kijken waar FC Groningen speelde en wat voor shirt de ploeg droeg. Suárez ging vervolgens overstag en stapte in het vliegtuig.



,,De stap naar Groningen heeft mij zowel op als naast het veld geholpen’’, zegt de aanvaller tegen Marca.



Suárez voetbalde een jaar bij FC Groningen waar hij veertien keer scoorde. Daarna vertrok hij naar Ajax en vervolgens naar Liverpool. Sinds 2014 voetbalt hij bij FC Barcelona.



De vrouw voor wie hij als tiener naar Europa kwam, is inmiddels zijn echtgenote.