Doorbraak: Luuk de Jong gaat terug naar PSV

voorbereiding Proefperio­de Luca Nikolai bij GA Eagles verlengd

Het verblijf van Luca Nikolai bij Go Ahead Eagles is met minstens drie dagen verlengd. De 19-jarige Duitse verdediger, aanvankelijk tot en met afgelopen woensdag op proef in Deventer, mag nu in elk geval tot en met zaterdag de technische staf proberen te overtuigen van zijn kwaliteiten.

11:20