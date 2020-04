Doorgaan of stoppen? Zo denken de clubs erover

Ajax

Technisch directeur Marc Overmars tegen De Telegraaf: ,,De eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt. Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. We staan bovenaan, hebben nagenoeg iedereen weer fit, dus hadden het volste vertrouwen in het behalen van de titel. Maar spelen is nu onverantwoord. KNVB, creëer gewoon nu duidelijkheid! Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus.”

Volledig scherm Marc Overmars. © BSR Agency

AZ

Algemeen directeur Robert Eenhoorn: ,,Wij snappen als geen ander dat dit een zeer lastig besluit zal zijn. Maar wij vinden de huidige corona-situatie dusdanig zorgwekkend dat het uitspelen van het restant van de wedstrijden zonder publiek voor ons van ondergeschikt belang is. Er is bovendien nog te veel onzekerheid over hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.”

Feyenoord

Volledig scherm Mark Koevermans. © ANP Sport Algemeen directeur Mark Koevermans: ,,Sommige clubs wilden vandaag de stekker er al uit trekken. Ook voor ons is het uiteraard een reële optie dat de competitie uiteindelijk niet wordt uitgespeeld. Je ziet dat vrijwel alle andere Europese competities ook de ontwikkelingen nog even afwachten en hun competities vooralsnog alleen hebben uitgesteld. Een niet afgemaakte competitie is voor iedereen immers sportief zeer onbevredigend, voor zowel spelers als supporters. Bovendien is de financiële impact voor clubs groot, wanneer je er een streep onder zet. Dus laten we onszelf de tijd gunnen zaken goed op een rij te zetten. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Laat helder zijn dat alle clubs en ook wij bij Feyenoord ons heel goed realiseren dat voetbal nu meer dan ooit slechts bijzaak is.”

PSV

Algemeen directeur Toon Gerbrands: ,,Wij zitten in de regio die het hardst getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer. Daarnaast zijn we van mening dat het doorspelen in de zomer, zoals de UEFA gisteren heeft voorgesteld, niet haalbaar is. Wat doen we dan bijvoorbeeld met spelers die tot en met 30 juni onder contract staan? En zo zijn er nog wel meer niet te beantwoorden vraagstukken. De ontwikkelingen van het coronavirus en het daarbij horende advies vanuit de overheid zijn telkens leidend geweest. Het voorstel van de UEFA om indien mogelijk de competitie uit te spelen hebben wij eerst intern en daarna in de daarvoor bedoelde vergaderingen besproken. Onze conclusie hebben we middels een advies aan de voetbalbond duidelijk gemaakt en we hopen dat ze er opvolging aan geven.”

Volledig scherm Toon Gerbrands. © Pim Ras Fotografie

Willem II

Algemeen directeur Martin van Geel: ,,Gezondheid staat voorop. Maar als we dan weer veilig kunnen voetballen, gaan we ervoor.”

FC Utrecht

Algemeen directeur Thijs van Es tegen Voetbal International: ,,Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen belangen, daar ontkom je niet aan. Maar we hebben bovenal een collectief belang. We ontkomen er niet aan om samen keuzes te maken. Het belang van club A is heel anders dan dat van club B, maar we moeten tot één uitkomst komen. We moeten met één mond praten, de ECV zou hier de communicatie over moeten verrichten.”

Vitesse

Woordvoerder Wiebe Nelissen: ,,Ons standpunt blijft dat we dit collectief moeten doen. We conformeren ons dus aan de afspraken en praten samen verder.”

Heracles

Wil nog niet reageren.

FC Groningen

Algemeen directeur Wouter Gudde: ,,Wij snappen heel goed dat mensen graag duidelijkheid willen, maar die kunnen we in dit geval niet altijd en overal voor geven. Niemand weet nu namelijk hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt. Wij bij FC Groningen hopen nog altijd op een scenario dat we de competitie met publiek kunnen uitspelen. Zolang die kans bestaat, moeten wij daarin blijven geloven.”

Volledig scherm Wouter Gudde. © BSR/SOCCRATES

Heerenveen

Wil nog niet reageren.

Sparta

Wil nog niet reageren.

FC Emmen

Wil nog niet reageren.

VVV

Algemeen directeur Marco Bogers tegen Voetbal International: ,,Ik heb deze week via een brief bij ECV en KNVB gemeld waarom ik grote zorgen heb bij het uitspelen van de competitie na 1 juli. Alles overziend lijkt me dit in vele opzichten geen realistisch scenario. De impact van deze coronacrisis zal groot zijn op de clubs maar we moeten uitkijken om ons niet te vergelijken en te meten met de grote voetballanden. Wij hebben hier onze eigen mogelijkheden en beperkingen.”

FC Twente

Wil nog niet reageren.

PEC Zwolle

Volledig scherm Jeroen van Leeuwen. © PEC Zwolle Algemeen manager Jeroen van Leeuwen: ,, We leven in een wereld en in een land die in brand staan. Dan is het heel lastig om het over voetbal te hebben. Het moet nu vooral over gezondheid van de mensen gaan. Ik verwacht dat op 7 april heel veel duidelijk zal worden over wat en wie er besluiten neemt. Dat hoop ik ook, want we zijn met zijn allen gebaat bij duidelijkheid. Dat is zowel sportief als organisatorisch wenselijk. Door de competitie te stoppen, kunnen we het ook weer over gezondheid hebben en ons minder druk maken over voetbal. 15de plek? Daar heeft ons standpunt niks mee te maken. We zijn lang groot voorstander geweest van doorvoetballen als de competitie binnen afzienbare tijd uitgespeeld kon worden. Dat is alleen niet het geval. En door de ontwikkeling van het virus blijft de onzekerheid over gezondheid en de competitie overeind. Voor ons als voetbalclub is voetbal, en dat heeft niets met de stand van doen, absolute bijzaak geworden.”

Fortuna Sittard

Eigenaar Isitan Gün: ,,De retoriek ‘we moeten het seizoen ten koste van alles uitspelen’ wordt algemeen aanvaard. Maar het is gewoon onjuist. Het heeft geen zin om een seizoen te redden als dat ten koste gaat van het volgende seizoen. Wij kunnen in plaats daarvan een eerlijke oplossing bedenken waarbij alle betrokkenen een redelijk bedrag krijgen. En begin alvast met het plannen voor een frisse start van het seizoen 2020-2021.”

ADO Den Haag

Algemeen directeur Mohammed Hamdi: ,,Ik wil vanwege dat vreselijke virus eigenlijk helemaal niet over voetbal praten, maar het moet. Wij hebben in januari juist geïnvesteerd om met voetbal te bewijzen dat we in de eredivisie horen, zo zit ik in de wedstrijd. We staan zeventiende en zitten midden in een inhaalrace, het is voor ADO dan beter om bescheiden te zijn. De kans is groot dat er na het gezamenlijke overleg van volgende week dinsdag een besluit is. Dat kan zorgen voor de duidelijkheid waar veel mensen op hopen.”

Volledig scherm Mohammed Hamdi. © BSR Agency

RKC

Algemeen directeur Frank van Mosselveld: ,,Het is nu weer twee weken wachten tot de UEFA met iets naar buiten komt. Waarom zijn er geen draaiboeken waar we ja of nee tegen kunnen zeggen. Ook op de vraag wanneer het komende seizoen begint is nog geen antwoord. We hebben zes spelers tot eind juni gehuurd. Er is geen voetbalbond die kan beslissen over arbeidsrecht. Die spelers kunnen door hun clubs worden teruggeroepen. De UEFA zou ze dan alleen een speelverbod op kunnen leggen. Wij hebben dan zes spelers minder dan twee maanden geleden. Dan is er sprake van competitievervalsing. De vraag is wie de gevolgen gaat dragen. Daar zijn wij niet toe in staat. Voor clubs als Willem II, Heracles en FC Groningen, die hun selectie al voor 90% rond hebben, ligt het allemaal wat makkelijker.”