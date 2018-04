Doorgedraaide Kramer dupeert verliezend Sparta

Door Dennis van Bergen



Je hebt frustratie en je hebt frustratie. De frustratie die Michiel Kramer zaterdagavond tentoonspreidde in Arnhem, waar hij en zijn Sparta zich negentig minuten lang volstrekt belachelijk maakten, neigde naar een moorddadige variant. Kort voor de pauze trapte de van Feyenoord overgekomen aanvaller Vitesse-verdediger Alexander Büttner met twee benen vol op het hoofd, nadat laatstgenoemde een overtreding op Kramer was begaan. Volkomen terecht stuurde scheidsrechter Kevin Blom Kramer naar de kleedkamer.



Op dat moment keek de nummer zeventien van de ranglijst al tegen een 3-0 achterstand aan tegen Vitesse door doelpunten van Thulani Serrero, Roy Beerens en Tim Matavz, consequent ingeleid door fouten van Sparta-spelers.



De rode kaart van Kramer vormde voor Sparta de treurige omlijsting van een wedstrijd waarin het geen moment de indruk wekte ook maar enige interesse te hebben in een goed resultaat in Arnhem, waar de door interim-coach Edward Sturing gecoachte thuisclub na de pauze uitliep naar 7-0 door doelpunten van Bryan Linssen (tweemaal), Thomas Bruns en Matavz. Ongeïnspireerd was het bij Sparta, lamlendig. Onbegrijpelijk in de wetenschap dat de Rotterdammers bij een zege op Vitesse de hekkensluiter FC Twente (die met 2-1 verloor bij ADO Den Haag) op een onoverbrugbare achterstand hadden gezet. Nu blijft het gat met de Tukkers vier punten.



Maar de actie van Kramer, de afgelopen weken juist degene die zijn elftal zo aan de hand nam, overtrof dat beschamende optreden in alle opzichten. Hij zette niet alleen zichzelf lelijk te kijk met zijn charge op Büttner, die wel gewoon verder kon voetballen. Kramer dupeert vooral Sparta, in Arnhem weer door vele honderden eigen supporters gesteund, enorm. De tuchtcommissie van de KNVB zal de beelden ook gezien hebben. Het lijdt geen twijfel dat de voor de Spangenaren zo belangrijke spits lange tijd geschorst gaat worden.



De vraag is: hoe lang? De competitie telt voor Sparta nog slechts drie duels, tegen NAC (thuis), Feyenoord (uit) en Heracles (thuis). Daarna wacht voor de Rotterdamse club vermoedelijk de play-offs, waarin het eredivisieschap veilig gesteld moet worden. Want rechtstreekse handhaving is na vanavond definitief een utopie voor de rood/witten. De kans lijkt klein dat Kramer, wiens contract komende zomer afloopt op Het Kasteel, in de nacompetitie nog een grote rol kan spelen voor de ploeg van Advocaat.