Dost is bijna Frankfurter, PSV wil nog een keer toeslaan

De deadline van de zomerse transfermarkt in Europa komt in zicht. Nog even regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende dagen niets van de laatste geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

PSV wil nog zaken doen

PSV wil nog eenmaal toeslaan op de transfermarkt. De club probeert Trent Sainsbury en Derrick Luckassen ondertussen nog van de hand te doen en is bereid om daarbij constructief mee te denken. In het geval van Sainsbury ligt een definitief afscheid voor de hand. Hij is vorig jaar transfervrij naar PSV gekomen en de Eindhovenaren hoeven bij een vertrek dus geen verliespost te boeken.

Bij Luckassen ligt de situatie wat gecompliceerder, omdat hij twee jaar geleden voor ruim vijf miljoen euro van AZ is overgenomen. Op dit moment is er nog geen concrete belangstelling voor hem, zo gaf zijn zaakwaarnemer gisteren aan. Als hij eventueel nog vertrekt, dan lijkt dat op huurbasis te gaan gebeuren.

Deze week wordt duidelijk of Ritsu Doan, Alireza Jahanbakhsh of iemand anders de club nog gaat versterken. Bij Doan gaat het om koop en Jahanbakhsh om huur, al moet hij door zijn huidige club Brighton & Hove Albion dan wel worden vrijgegeven. In Turkije melden media dat voormalig PSV’er Jeremain Lens (31) in beeld is om terug te keren in Eindhoven. Zijn naam is intern eerder wel gevallen, maar het was gisteren nog niet bekend hoe concreet de interesse van PSV in hem is.

Eintracht Frankfurt presenteert Dost

Eintracht Frankfurt hoopt Bas Dost vanmiddag nog te kunnen presenteren. De transfer van de 30-jarige spits, die voor zo’n acht miljoen euro overkomt van Sporting Lissabon, is nagenoeg afgerond. Dost wordt vandaag in Frankfurt medische gekeurd. Hij moet de opvolger worden van Sébastien Haller.

Dost maakte in 127 wedstrijden voor Sporting 93 goals. ,,Hij is een speler die met zijn grootte en kracht weet waar het doel staat’’, aldus Eintracht-trainer Adi Hütter. ,,Hij heeft een doelpuntengemiddelde dat ongelooflijk is.’’

De terugkeer van Dost naar de Bundesliga verliep uiterst moeizaam. Vorige week kreeg de spits van de clubleiding van Sporting publiekelijk een veeg uit de pan omdat hij zijn transfer naar Frankfurt vanwege aanvullende financiële eisen zou ophouden. In Duitsland begrepen ze daar weinig van. ,,We zijn verbaasd over de manier waarop Sporting zijn speler Bas Dost, de beste doelpuntenmaker van de laatste drie jaar, in een statement openlijke beledigd’’, aldus Eintrachts technisch directeur Fredi Bobic bij Sky.

RKC praat met Elbers

RKC Waalwijk wil met Stanley Elbers nog een vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen. De Waalwijkse club is in gesprek met de 27-jarige buitenspeler, die nog een seizoen onder contract staat bij PEC Zwolle. Waarschijnlijk is er maandag nog duidelijkheid over de vraag of Elbers al dan niet naar Waalwijk komt.

RKC is niet de enige club die voor Elbers in de markt is. Er is interesse van nog twee clubs uit de eredivisie en een club uit het buitenland. Dat heeft diens zaakwaarnemer bevestigd. Ook RKC ontkent niet met Elbers in gesprek te zijn.

De voetballer uit Leiden verhuisde vorig seizoen van Excelsior naar PEC Zwolle. Hij speelde dit seizoen tegen Willem II en Vitesse. Elbers heeft een verleden bij ADO Den Haag, dat nu ook interesse zou hebben. Hij speelde verder nog voor Helmond Sport. In 118 eredivisieduels scoorde hij 12 keer en gaf hij acht assists.

Joachim op proef bij FC Den Bosch

Joachim op proef bij FC Den Bosch Aurélien Joachim is op proef bij FC Den Bosch. De spits uit Luxemburg krijgt een kans om een contract te verdienen bij de huidige nummer vijftien van de eerste divisie. De 33-jarige Luxemburger voetbalde eerder in Nederland voor Willem II en RKC Waalwijk. Hij speelde 78 interlands.