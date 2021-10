Drama voor PSV richting topper tegen Ajax: na Madueke ook Gakpo weken aan de kant

Roger Schmidt gaf vrijdagmiddag een update over de blessures van Cody Gakpo en Noni Madueke, die donderdagavond uitvielen tijdens het duel met AS Monaco. De jonge Brit heeft een spierblessure opgelopen en onderging vrijdag een mri-scan, waaruit blijkt dat hij zo'n drie tot vier weken aan de kant staat. Gakpo kampt met enkelklachten en kreeg ook een scan om de problemen te onderzoeken. Schmidt sloot vrijdagmiddag niet uit dat hij nog van de partij is tegen de Amsterdammers, maar 's avonds kwam de club met de bevestiging dat ook de reserve-captain zeker drie weken aan de kant zal staan. Ibrahim Sangaré is zondag in Amsterdam wel weer van de partij.

PSV trainde vrijdagmorgen om te herstellen na het verlies tegen AS Monaco en heeft twee dagen minder rust dan Ajax voor de topper in de nationale competitie. ,,Daar gaan we het niet meer over hebben. We moeten de tijd die we hebben zo goed mogelijk benutten. Eerder dit seizoen hadden we ook weinig tijd toen we naar Ajax gingen, omdat we tegen FC Midtjylland hadden gespeeld. Toen hebben we het ook aardig gedaan.”