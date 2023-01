Dramatisch Cambuur scoort slechts 1 keer in laatste 10 duels en breekt eredivisierecord

Cambuur maakte in 9 van zijn laatste 10 wedstrijden (eredivisie en KNVB Beker) geen enkel doelpunt. Jamie Jacobs was op 13 november als laatste trefzeker in de met 2-1 verloren derby tegen Heerenveen.

Cambuur heeft sinds de opvallende 3-0 thuisoverwinning op PSV op 1 oktober geen punt meer gepakt in eigen huis. Niet zo vreemd, want de ploeg scoorde niet in 8 van zijn 9thuiswedstrijden dit seizoen. Daar heeft ook de nieuwe trainer Sjors Ultee, die de noodgedwongen gestopte Henk de Jong is opgevolgd, niets aan kunnen veranderen. Onder zijn leiding verloor Cambuur in de eredivisie van Volendam (0-3) en Sparta (0-3) en in de beker van De Treffers (1-0).