Dramatisch seizoen Ajax compleet na verlies tegen Vitesse

Door Daniël Dwarswaard Het dramatische seizoen van Ajax is compleet. De Amsterdammers kunnen de landstitel wel vergeten na een 3-2 nederlaag in Arnhem bij Vitesse. Met nog acht wedstrijden te spelen is het gat met PSV gapend: tien punten. Ajax moet zelfs nog oppassen dat het geen derde wordt. De voorsprong op AZ is inmiddels geslonken tot twee punten. Na een kwartier maakte Navarone Foor schitterend de 1-0. Hij schoot van afstand hard raak achter Andre Onana. Daarna werd het één grote worsteling voor Ajax dat geen moment uitstraalde te willen winnen in Arnhem. Een kwartier na rust werd die opdracht helemaal ondoenlijk toen Max Wöber gigantisch in de fout ging. De Oostenrijker verloor de bal knullig waarna Bryan Linssen de 2-0 maakte. Tekst gaat verder onder de foto.

Ajax-trainer Erik ten Hag had als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong gekozen voor Wöber. Als spits mocht opnieuw Siem de Jong het proberen als stand-in van de Klaas-Jan Huntelaar. Vorige week tegen ADO Den Haag was dat geen succes, maar ook tegen Vitesse moest Mateo Cassierra op de bank beginnen.



Opleving

De Colombiaan viel een kwartier na rust in en direct maakte hij met zijn hoofd de aansluitingstreffer. Daarna leefde Ajax even op en schoot de andere invaller Amin Younes op de paal. Het was allemaal met de moed der wanhoop. Twintig minuten voor tijd gingen de titelaspiraties, als die er nog waren in Amsterdam, definitief aan diggelen toen weer Linssen scoorde. De Jong maakte vijf minuten voor tijd nog wel de 3-2, maar het was te laat.



Spelers en staf riepen tot voor de weekend steeds dat het geloof in een landstitel nog niet verdwenen was, maar die teksten kunnen in de koelkast. Een vierde jaar zonder prijs zal keihard keihard aankomen in Amsterdam waar de prestaties van de club al jaren niet in verhouding staan met de financiële mogelijkheden.