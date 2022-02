Dramatische reeks Heerenveen houdt aan: NEC te sterk in Friesland

Reden tot zorg dus, zeker omdat hierna PSV en FC Utrecht wachten en de onderste drie ploegen dit weekend allemaal wonnen. De afstand tot plek zestien is inmiddels geslonken tot nog maar zes punten. Maar verwachtingsvol werd ook uitgekeken naar het debuut van Sydney van Hooijdonk. Samen met Thom Haye en Amin Sarr zorgden zij gezamenlijk voor nieuwe hoop in Friesland.



Er was dus ook reden voor enthousiasme en in de eerste helft tegen NEC opende Heerenveen redelijk goed. Sarr testte al vroeg de vorm van doelman Mattijs Branderhorst met een vlammend schot en Rami Al Hajj en Milan van Ewijk kregen eveneens kansen op de openingstreffer. Maar het publiek in het Abe Lenstra Stadion zuchtte eens diep toen NEC in de 41ste minuut op voorsprong kwam. Elayis Tavsan kreeg in een counter op eigen de helft de bal, mocht van de Heerenveen-verdedigers opstomen tot randje zestien en schoot vervolgens via de binnenkant van de paal raak.