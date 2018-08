Dramatische seizoensstart Ajax door gelijkspel tegen Heracles

Door Daniël Dwarswaard



Met een fluitconcert verlieten de Ajacieden het veld. Door alle aankopen is Ajax de topfavoriet voor het kampioenschap, maar direct in de eerste wedstrijd ging het al fout. Ajax wist een nederlaag nog net te voorkomen, maar ook het gelijkspel voelt als een nederlaag.



Ten Hag had vooraf al aangekondigd zijn elftal te wijzigen met het oog op de belangrijke wedstrijd aanstaande dinsdag tegen Standard Luik in de voorronde van de Champions League. Dat bleef niet bij woorden. Op maar liefst vier posities posteerde hij een andere speler. Spits Kaj Sierhuis maakte zijn basisdebuut en ook Max Wöber, Carel Eiting en Donny van de Beek mochten weer spelen.



Oersaai

Maar die samenstelling maakte voor rust geen enkele indruk. Ajax speelde slap en zonder tempo waardoor een oersaaie eerste helft ontstond. Hakim Ziyech kreeg wat schietkansen en Van de Beek (mooi diep gelopen) ook, na een pass van Ziyech. Heracles was juist via spits Adrian Dalmau dicht bij de eerste goal van de avond.



Na rust greep Ten Hag na een kwartier in door Huntelaar te brengen voor Sierhuis en Frenkie de Jong voor Wöber. De Jong ging naast De Ligt spelen waardoor Blind opvallend genoeg de linksback werd. Dat in een poging om het spel van Ajax vlot te trekken. Blind maakte sowieso een weifelende indruk tijdens zijn rentree in de eredivisie.



Valse start

De Amsterdammers kregen Heracles wel wat beter in de tang, maar dat was van korte duur. De tijd begon te dringen en weer sloop de onzekerheid in het elftal. De vrees om direct tijdens de seizoensopener al punten te verliezen. De Braziliaan David Neres kreeg nog een grote kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij schoot via een Heraclied over.

De Tukkers werden ook steeds gevaarlijker.



Sterker nog, Heracles kreeg een enorme kans op de 0-1. Andre Onana redde op een kopbal van Dalmau. Maar daarna voltrok zich toch het drama voor Ten Hag en Ajax. Vlak voor tijd maakte Kristoffer Peterson met een prachtig doelpunt de 0-1. Matthijs de Ligt maakte daarna met het hoofd nog gelijk waardoor de schade nog enigszins werd beperkt. Daarna volgde tevergeefs een vurig slotoffensief, maar de valse start van Ajax is een feit.