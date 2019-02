Drie duels schorsing voor Bazoer, twee voor Emanuelson

Mijlpalen voor assistko­ning Namli en goalgetter Van Duinen

16:10 Younes Namli lijkt herboren onder de vleugels van trainer Jaap Stam. De aanvallende middenvelder had met twee assists een belangrijk aandeel in de spectaculaire 4-3 zege van PEC Zwolle op FC Utrecht. Een mijlpaal voor Namli, die zondagmiddag een van de uitblinkers was.