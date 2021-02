Drie duels schorsing voor Twente-speler Ilic na opstootje met Van Ginkel

Keeper Jay Gorter evenaart bij GA Eagles Pasveer: ‘Deze is voor Mitch’

5 februari De vijftiende clean sheet van het seizoen voor Go Ahead Eagles in 22 wedstrijden. Het is een ongekende reeks, die vrijdagavond tegen FC Eindhoven voor doelman Jay Gorter de evenaring betekende van een clubrecord. Dat stond sinds 2009-2010 op naam van Remko Pasveer.